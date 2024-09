Reabrem parcialmente amanhã trilhos do Pico do Areeiro e Pico Ruivo

Os percursos pedestres classificados do Pico do Areeiro e do Pico Ruivo reabrem, ainda que parcialmente, amanhã, depois de terem sido severamente afectados pelo incêndios que durante 13 dias queimou mais de 5.100 hectares de terreno em quatro concelhos da Madeira.

De acordo com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), o PR1 - Vereda do Areeiro passa a estar transitável desde o Pico do Areeiro até ao Miradouro da Pedra Rija, em pouco mais de 1,2 quilómetros. Inicialmente estava apenas prevista a reabertura até ao miradouro do Ninho da Manta, mas a entidade gestora daquele trilho entendeu que estavam reunidas para alongar um pouco mais o itinerário.

Foi colocado um portão logo depois do Miradouro da Pedra Rija para impedir a passagem para a zona interdita. , Foto IFCN

No caso do PR 1.2 Vereda do Pico Ruivo, o percurso estará transitável entre a Achada do Teixeira e a Casa de Abrigo do Pico Ruivo, numa extenção de 2,4 quilómetros. Conforme o DIÁRIO já havia dado conta, não será possível caminhar até ao topo do Pico Ruivo, local que foi palco para as chamas no passado mês de Agosto.

Com a reabertura deste trajecto, passa também a estar transitável o PR 1.1 Vereda da Ilha, na secção compreendida entre a Casa de Abrigo do Pico Ruivo e a freguesia da Ilha.

Na informação divulgada esta tarde, o IFCN alerta "para a importância de respeitar as barreiras e sinalizações instaladas nos referidos percursos, porque a instabilidade geológica que se verifica, presentemente, nos locais encerrados podem colocar em risco a própria vida de quem ultrapassar as barreiras, assim como daqueles que terão de prestar o socorro".