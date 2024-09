Acidente entre carro e mota causa um ferido e congestiona Caminho de Santo António

Um acidente ocorrido há instantes no Caminho de Santo António, envolvendo um carro e uma mota, deixou um dos condutores feridos e está a causar bastante congestionamento no trânsito.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) prestaram auxílio ao homem, condutor de um motociclo de entregas, que se encontrava propotado na via pública consequência do embate, estando, neste momento, a caminho do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Uma testemunha no local dá conta de que a condutora do automóvel envolvido no choque não aparenta estar ferida. Relata, também, a confusão entretanto gerada devido ao engarrafamento criado. Até há pouco, a Polícia de Segurança Pública não se encontrava no local.

Do sinistro resultaram danos materiais em ambos os veículos.