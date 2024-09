Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta nova temporada artística

A Orquestra de Bandolins da Madeira acaba de anunciar a abertura da nova Temporada Artística 2024/2025 e a sua agenda de concertos para o mês de Setembro e Outubro, que contará com a direcção artística do maestro André Martins.

Assim, para este mês de Setembro, a Orquestra tem agendados concertos para os dias 11, 18 e 25, todos às 21 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Por sua vez, no próximo mês, os concertos estão agendados para os dias 2, 9, 16, 23 e 30 de Outubro, à mesma hora e no mesmo local.

Os bilhetes já se encontram disponíveis, nas plataformas online (madeira.best/ meoblueticket/ ticketline e madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 173). No dia do concerto, no local do evento encontrar-se-á à venda na bilheteira do próprio evento.

Os interessados podem ainda fazer reservas de bilhetes, para qualquer concerto agendado, através dos contactos do Recreio Musical União da Mocidade, 291 752 173 ou pelo endereço electrónico: [email protected].