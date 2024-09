Nacional abre ronda com visita do Sporting de Braga

O Sporting de Braga procura hoje regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, após dois encontros, na visita ao Nacional, no jogo que abre a sexta jornada.

Depois do empate no terreno do Gil Vicente e da derrota caseira com o rival Vitória de Guimarães, o Sporting de Braga, sétimo classificado, visita o Funchal, para visitar o Nacional, 15.º e que ainda só conseguiu um triunfo no regresso à I Liga, em casa, frente ao Farense.

Este jogo surge dias antes da estreia dos 'arsenalistas' na Liga Europa, frente aos israelitas do Maccabi Telavive, na quinta-feira.

No confronto direto entre as duas equipas para o campeonato na Madeira, o Nacional tem vantagem, com sete vitórias, oito empates e cinco derrotas, embora não tenha vencido o Sporting de Braga em nenhum dos cinco últimos encontros (três derrotas e um empate).

O encontro de abertura da sexta jornada está marcado para as 20:15, no Estádio da Madeira, e vai ser arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

Programa da sexta jornada:

- Sexta-feira, 20 set:

Nacional - Sporting de Braga, 20h15

- Sábado, 21 set:

Santa Clara - Estrela da Amadora, 14h30 locais (15h30 em Lisboa)

Rio Ave - Estoril Praia, 15h30

Vitória de Guimarães - FC Porto, 18h00

Moreirense - Famalicão, 20h30

- Domingo, 22 set:

Gil Vicente - Casa Pia, 15h30

Farense - Arouca, 18h00

Sporting - AVS, 20h30

- Segunda-feira, 23 set:

Boavista - Benfica, 20h15