'Lola 3' de Rafael Lasso Cabrera vence Regata Canárias-Madeira

A embarcação 'Lola 3', de Rafael Lasso Cabrera, é a grande vencedora da Regata Internacional Canárias-Madeira.

Com mais de 40 veleiros em prova, a regata que teve início na baía da capital da ilha de Lanzarote, em Espanha, finalizou, esta noite, após um final intenso, com uma luta a três na frente da frota - entre as embarcações 'Lola 3' de Rafael Lasso Cabrera, ‘Sorondongo IV’ de Miguel Angel Armas Matallana e o veleiro madeirense ‘Swing’ de José Augusto Araújo. No entanto, foi o espanhol Rafael Lasso Cabrera que se mostrou mais competente, tendo cruzado primeiro a linha de chegada, instalada na zona da promenade do Caniço.

A edição deste ano foi organizada pelo Clube Naval do Funchal e pelo pelo Real Club Náutico de Arrecife.