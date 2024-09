Luta a três na Regata Canárias-Madeira

Com mais de 31 horas em pleno oceano Atlântico, a Regata internacional Canárias-Madeira caminha para o seu final, com a previsão das primeiras embarcações cortarem a linha de chegada ao final da noite de hoje.

Depois de uma largada atribulada, muito devido ao vento e à ondulação forte que se fez sentir na baía da capital da ilha de Lanzarote, Arrecife, a frota teve uma noite com algum trabalho, e com a luta pelos lugares da frente a ser feita por três embarcações.

Foi desde as primeiras milhas desta 23.ª edição, que as embarcações espanholas 'Lola 3' de Rafael Lasso Cabrera, ‘Sorondongo IV’ de Miguel Angel Armas Matallana e o veleiro madeirense ‘Swing’ de José Augusto Araújo têm travado uma luta interessante na frente da frota, com vária mudanças no que toca aos três lugares do pódio. Com mais de metade da regata cumprida, a frota, que na edição de 2024 conta com mais de 40 embarcações, aproxima-se da ilha do Porto Santo, para depois realizar as derradeiras milhas com destino à linha de chegada que está instalada na zona da promenade do Caniço.

De referir que a edição deste ano é organizada pelo Clube Naval do Funchal e pelo pelo Real Club Náutico de Arrecife.

Poderá seguir a regata através do link: https://sailing.logg4sport.com/?c=480-24d71efdbdad23479cf46253bafc7121.