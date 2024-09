Legionella detectada em dois hospitais

A situação causou alvoroço e levou à adopção de medidas de contingência para não haver a propagação da bactéria. SESARAM confirma ocorrência e Autoridade de Saúde tranquiliza população. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 17 de Setembro.

Hoje pode ler também, no nosso matutino, a primeira Silas como treinador do Marítimo. “Estou aqui só para ajudar o Marítimo a subir”, diz o técnico, que pede calma aos adeptos. Avança ainda que haverá ajustes no plantel e acredita que a equipa vai melhorar.

‘Voz de Cama’ salta da rádio para o palco" merece também destaque na primeira página de hoje. Espectáculo promovido pelo DIÁRIO, com Tânia Graça e Ana Markl, estreia a 19 de Outubro, no Centro de Congressos da Madeira.

Na política, saiba que "PS-M quer só a criação do círculo da Emigração. Socialistas entregaram na ALM proposta contrária à do PSD-M e defendem modelo em vigor, mas aberto à diáspora. Proposta social-democrata, de 54 deputados, daria maioria absoluta com o CDS.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada:

Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt] Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt]. 366.458 vind-ik-leuks · 11.396 personen praten hierover. Mais Madeira do que nunca... http://www.dnoticias.pt

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira:

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.