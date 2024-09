'Sorondongo IV' lidera Regata Canárias-Madeira

Está já no mar a edição de 2024 da Regata internacional Canárias-Madeira.

A largada desta 23.ª edição de um evento organizado pelo Clube Naval do Funchal e pelo Real Club Náutico de Arrecife, deu-se pelas 9 horas de hoje, na capital da ilha de Lanzarote, Arrecife.

Por razões de segurança a largada que estava prevista para dia 3 de setembro às 12 horas da foi adiada para hoje e com as mais de 40 embarcações, divididas entre as classes ORC e Promoção, nas categorias Solo e Duo, a contornarem uma boia de desmarque localizada a cerca de 1 milha da linha de partida, tendo depois rumado para sul, contornando a ilha, e, finalmente, seguirem em direção à Madeira.

Com quatro horas já de regata, a embarcação espanhola 'Sorondongo IV' de Miguel Angel Armas Matallana está na frente da frota seguida por outra embarcação espanhola, o 'Lola 3' de Rafael Lasso Cabrera, enquanto no terceiro lugar está o veleiro madeirense 'Swing' de José Augusto Araújo.

De referir que a chegada das primeiras embarcações à zona da ‘promenade’ do Caniço é esperada para quinta-feira ao final do dia.

As condições meteorológicas previstas apontam para ventos do quadrante nordeste com velocidades superiores a 20 nós e rajadas de 28 nós, desafiando as habilidades dos velejadores ao longo das aproximadamente 290 milhas náuticas que separam Lanzarote da Ilha da Madeira.

Poderá seguir a regata através do link: https://sailing.logg4sport.com/?c=480-24d71efdbdad23479cf46253bafc7121

Sorondongo IV pode fazer história

O veleiro 'Sorondongo IV' destacou-se como vencedor em tempo real nas edições de 2010, 2014, 2021 e 2022, e este ano tem a oportunidade única de marcar a história da Regata Canárias – Madeira, podendo ser o primeiro a receber o emblemático Troféu Dr. Alivar Jones Cardoso.

Este prestigiado troféu, criado pelo escultor madeirense Ricardo Veloza, é entregue à embarcação que conquista a regata em tempo real por três vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas. Se o 'Sorondongo IV' alcançar mais esta vitória, o busto será definitivamente atribuído à tripulação, celebrando a excelência e a perseverança demonstradas ao longo dos anos.