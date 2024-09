Portos da Madeira marcam presença na Seatrad Cruise Med

Os presidentes dos portos da Madeira, Grã-Canária e Tenerife e ainda os representantes dos portos dos Açores e de Cabo Verde receberam, esta manhã, no stand CAI, na Seatrade Cruise Med, que decorre hoje e amanhã, em Málaga, o presidente dos Puertos del Estado, de Espanha e a conselheira do Turismo da ilha de La Palma.

"Os arquipélagos das ilhas atlânticas – Madeira, Canárias, Cabo Verde e Açores – estão presentes com um stand próprio, sob a marca Cruise Atlantic Islands, CAI, uma marca criada em meados da década de 90, do século passado, pelas autoridades portuárias da Madeira e de Canárias, a que se juntaram posteriormente, Cabo Verde e mais recentemente, os Açores", revela a APRAM.

Como habitualmente, os portos da Madeira integram também o stand CRUISE PORTUGAL, onde estão reunidos os portos nacionais.

A presidente do Conselho de Administração da APRAM, S.A., faz-se acompanhar da directora comercial da empresa nesta que é uma das maiores feiras do sector que decorre no Centro de Feiras e Congressos de Málaga.

"Reúne 2 mil participantes de 80 países, 180 expositores de produtos e serviços destinados à indústria de cruzeiros e 175 executivos de operadores de linhas de cruzeiro", adianta ainda a APRAM.

Envolve também uma componente de debate, com painéis de sobre “o estado da indústria de cruzeiros no Mediterrâneo, o impacto social e económico do turismo de cruzeiros, destinos sustentáveis, descarbonização, liderança feminina nesta indústria,” entre outros.

Paula Cabaço e Patricia Bairrada têm programadas diversas reuniões com representantes das companhias de cruzeiros.