Como pode participar nas brigadas de patrulhamento da vida nocturna promovidas pela SPEA

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves tem a decorrer, na Madeira, a campanha 'Salve uma Ave Marinha', que está à procura de voluntários para realizar patrulhamento pelas ruas da ilha, em busca de aves marinhas feridas ou encandeadas pelas luzes.

As inscrições encontram-se a decorrer através do formulário criado para o efeito. Os participantes têm acesso a 18 horas de formação técnica, certificado da obtenção da formação técnica e participação nas brigadas de patrulhamento, uma t-shirt, transporte diário para a zona de trabalho, visita a um museu e a uma área protegida da Madeira, desconto de 30% na estadia na Pousada da Juventude do Funchal e ainda seguro. Tudo isto sem qualquer custo de inscrição.

A campanha 'Salve uma Ave Marinha' está especialmente direccionada para acudir os animais que sejam afectados pela poluição luminosa, em especial na época em que os juvenis abandonam os ninhos. Por isso, esta iniciativa decorre entre os dias 23 de Outubro e 5 de Novembro.

Segundo explica a SPEA, as aves são "atraídas pelas luzes, levando à colisão com edifícios, linhas elétricas e veículos. Esta problemática tem se tornado mais alarmante à medida que aumentam as pressões de desenvolvimento nas áreas costeiras, nomeadamente devido à ocupação destas áreas pelas urbanizações e unidades hoteleiras".

" Cerca de 75% da população da Madeira vive na costa sul, resultando ser a fração da ilha com maior número de aves marinhas vítimas de encandeamento", refere. Na nossa Região existem aves marinhas com distintos estatutos de conservação, e que continuamente são afetadas pela iluminação pública.

Quais as espécies-alvo da campanha?

Freira-do-bugio Pterodroma deserta

– Dimensão média, de tamanho semelhante a um pombo mas maior que a freira-da-madeira;

– Dorso cinzento e ventre branco;

– Cabeça com plumagem cinzenta até aos olhos;

– Bico negro e grosso, maior que o da freira-da-madeira.

Roque-de-castro Hydrobates castro

– Dimensão pequena, inferior a um pombo;

– Plumagem negra de onde se destaca uma barra branca na base da cauda.

Pintainho Puffinus lherminieri

– Dimensão média e pequena, inferior a uma gaivota;

– Semelhante ao patagarro, podendo ser distinguido através da existência de plumagem branca em redor dos olhos.

Patagarro Puffinus puffinus

– Dimensão média, inferior a uma gaivota;

– Dorso de cor negra e ventre branco;

– Bico preto alongado;

– Olhos assentes na plumagem negra que lhe cobre a cabeça.

Calcamar Pelagodroma marina

– Dimensão pequena, ligeiramente inferior a um melro;

– Não se assemelha a nenhuma outra ave marinha e é facilmente distinguida pelo seu voo que “calca o mar”.

Alma-negra Bulweria bulwerii

– Dimensão pequena, semelhante a um pombo;

– Apresenta um corpo de cor escura, asas longas e estreitas e cauda longa.

Freira-da-madeira Pterodroma madeira

– Dimensão média, de tamanho semelhante a um pombo;

– Dorso cinzento e ventre branco;

– Cabeça com plumagem cinzenta até aos olhos;

– Bico negro e grosso.

Cagarra Calonectris borealis

– Ave marinha de maior porte do arquipélago, maior que uma gaivota;

– Bico amarelo;

– Plumagem do dorso acastanhada e ventre branco.

Como evitar que as aves se desorientem?

Há atitudes que todos nós podemos tomar no nosso dia-a-dia e que vão ajudar a que estas aves não se desorientem. Desde logo, deve usar lâmpadas LED de cores quentes, evitando a luz azul. Depois, deve desligar as luzes quando não são precisas ou então utilizar temporizadores.

Além disso, é pedido que se utilize iluminação direccionada e de baixa intensidade e ainda desligar as luzes durante as alturas críticas para as aves marinhas.

Quando saem os juvenis do ninho?

O que fazer se encontrar uma ave marinha?

Em caso de detectar uma ave desorientada deve aproximar-se com cautela. Depois, recolha a ave com o auxílio de um casaco ou cobertor e utilize luvas. A ave deve ser colocada numa caixa adequada, num local calmo e escuro. Por fim, contactar a Rede SOS Vida Selvagem, através do 961 957 545.