Sismo de magnitude 2,6 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo de magnitude 2,6 na escala de Richter foi sentido esta madrugada na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o sismo foi registado às 04:40 locais (05:40 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a este-sudeste da freguesia da Serreta, na ilha Terceira.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Santa Bárbara", lê-se no comunicado.

Este foi o segundo sismo sentido na ilha Terceira no espaço de 18 horas.

Um outro abalo, de magnitude 2,4 na escala de Richter, foi sentido às 11:34 de segunda-feira (12:34 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de três quilómetros a lés-nordeste da freguesia das Doze Ribeiras, na ilha Terceira.

O sismo desta madrugada "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022", disse o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

No dia 27 de junho, o CIVISA subiu o nível de alerta relativo ao vulcão de Santa Bárbara para V3 e o do sistema vulcânico fissural da ilha para V1.

Nos níveis de alerta vulcânico, V0 significa "estado de repouso" e V6 "erupção em curso", de acordo com a informação disponível na página do CIVISA. O nível V3 confirma a reativação do sistema vulcânico, existindo sinais de atividade elevada.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o IPMA na sua página da Internet.