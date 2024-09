ADN contra os hotéis e AL ficarem com 2,5% da Taxa Turística do Funchal

O ADN Madeira não concorda com o pagamento de 2,5% do valor total angariado com a Taxa Turística Municipal aos hotéis e unidades de Alojamento Local.

O regulamento da Taxa Municipal Turística do Funchal define que "pela prestação do serviço de liquidação e cobrança, as entidades cobradoras da Taxa Turística de Dormida receberão o valor equivalente a 2,5 % das taxas efetivamente cobradas, acrescido do IVA à taxa legal em vigor".

Em nota emitida, o coordenador regional do partido, Miguel Pita, manifesta a sua "profunda preocupação" com a medida, considerando que a decisão "desvirtua o verdadeiro propósito desta taxa, que deveria ser integralmente aplicada na melhoria das infra-estruturas e serviços da cidade, bem como em iniciativas que mitiguem os impactos negativos que o turismo exerce sobre a vida dos funchalenses".

Miguel Pita defende que o valor arrecadado pela Taxa Turística seja "canalizado directamente para a cidade, promovendo investimentos na mobilidade, espaços públicos, património histórico e sustentabilidade ambiental, que sofrem uma pressão crescente devido ao aumento exponencial do número de turistas".

"A utilização deste montante em prol de um benefício restrito a estabelecimentos hoteleiros e de AL ignora a necessidade de medidas que beneficiem directamente a comunidade local", critica.

Além disso, o ADN-Madeira sugere que, em vez de canalizar uma parte desta taxa para as unidades de alojamento, o Município poderia criar "um fundo de emergência para apoiar os profissionais deste sector em situações de crise, como falências ou atrasos no pagamento de salários".