Cheiro nauseabundo mobiliza bombeiros até à Rua de Santa Maria

Pelas 18 horas deste domingo, 8 de Setembro, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para um cheiro nauseabundo vindo de uma casa, localizada na Rua de Santa Maria, no Funchal.

Ao chegar ao local, os elementos da corporação depararam-se com comida estragada no frigorífico e com uma mulher, com cerca de 30 anos, debilitada.

A mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber assistência médica.