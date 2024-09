ADN Madeira diz que "não vale tudo na política"

Face às notícias sobre o estado de saúde do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, a Alternativa Democrática Navional (ADN) vem dizer que é "altura de tréguas".

Desejamos as melhoras ao governante em questão. Não vale tudo na política, é altura de "tréguas", mas fica a promessa do ADN Madeira de que assim que Pedro Ramos recupere, aqui estamos nós novamente para voltarmos a exigir explicações", pode ler-se no comunicado, onde é dito que o partido vai querer saber "tudo o que sucedeu na gestão durante a pandemia covid-19, processo vacinal e suas consequências, o desaparecimento das listas de espera e péssima gestão das mesmas, a negligência governativa durante estes últimos incêndios, assim como os insultos dirigidos a toda a oposição".