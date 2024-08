Sismo registado ao largo da costa portuguesa sentido em Espanha

O sismo registado hoje de madrugada ao largo da costa portuguesa foi sentido na Andaluzia, especialmente nas províncias de Huelva e Sevilha, informou o Instituto Geográfico Nacional (IGN).

O sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado às 05:11 e teve epicentro a 58 quilómetros a oeste de Sines, no distrito de Setúbal, não causou danos pessoais ou materiais até ao momento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IGN, organismo dependente do Ministério dos Transportes e Mobilidade Sustentável, o terramoto teve uma magnitude 5,5 e foi sentido, conforme afirmam diversos utilizadores em redes sociais como a X, sem causar vítimas ou danos.

O Centro de Coordenação de Emergências 112 Andaluzia registou mais de 15 chamadas de pessoas que alertaram para o abalo, especialmente de Huelva, mas não há registo de danos pessoais ou materiais, informou um porta-voz à EFE.

As notificações foram recebidas especificamente dos municípios de Sevilha, Jaén e Huelva capital, Lepe, Villarrasa, Isla Cristina e Ayamonte.

Por sua vez, o Canal de Emergência oficial da Câmara Municipal de Sevilha informou, através de uma publicação na rede social X, que o sismo também foi notado em diferentes pontos da capital andaluza como Triana, Rua Genaro Parladé ou Avenida Reina Mercedes.

Entretanto a Europa Press avançou, com base em informações do IGN, que sete comunidades autónomas do oeste da península, incluindo a Estremadura, sentiram o sismo.

O sismo foi sentido com maior intensidade (grau III), concretamente, em La Zarza, Puebla de la Reina, Villafranca de los Barros, Olivença, La Albuera, Barcarrota em Badajoz .

Cidades de Cáceres também sentiram o terremoto, embora de grau II, como Trujillo, Arroyo de la Luz, Alburquerque ou Casar de Cáceres, entre outras.

Na Galiza, os efeitos do sismo foram sentidos nas províncias de Ourense, Pontevedra e Corunha. Especificamente, tem sido notado com maior intensidade (grau III), embora fracamente, nas localidades pontevedranas de Arcade (Sotomayor), Vilasobroso (Mondariz), Cristiñade e Urcela (Ponteareas), Oia (San Miguel), Rebordans (San Bartolomeu) , Saiáns (San Xurxo), Paredes e A Guarda (Santa Maria).

Em Orense fez-se sentir O Irixo e na Corunha em Padrón.

Segundo o IGN, no grau II, o tremor é sentido apenas em casos isolados por pessoas em posição particularmente recetiva dentro de edifícios sobre os quais não tem efeito.

No caso do grau III, o movimento sísmico é sentido no interior dos edifícios, onde as pessoas em repouso percebem uma oscilação ou leve tremor e os objetos pendurados oscilam levemente.

Em caso de sismos, o serviço Emergência 112 Andaluzia recomenda uma série de medidas de prevenção para reduzir os riscos e contribuir para a segurança da população.