ADN alerta para limpeza do leito das ribeiras antes da chegada das chuvas

O Alternativa Democrática Nacional (ADN) alerta as entidades competentes, nomeadamente a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, assim como a Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação (entidade responsável pelos serviços de Hidráulica Fluvial), para a limpeza do leito das ribeiras antes da normal estação das chuvas na Região Autónoma da Madeira.

No comunicado de imprensa, assinado por Miguel Pita, o partido sensibiliza, igualmente, os proprietários de terrenos junto às linhas de água para que procedam à sua limpeza, "pois é da responsabilidade de cada um fazê-lo".

"Lembramos também que não devem efectuar cortes de vegetação para o leito das ribeiras, nem atirar resíduos e entulhos para o interior das mesmas", acrescenta.

O Partido ADN considera que, devido aos recentes incêndios nas zonas altas da nossa ilha, em especial nos concelhos da Ribeira Brava (Serra de Água) e Câmara de Lobos, "o risco de derrocadas, aluimento e desabamento de terras para o interior das ribeiras será uma forte probabilidade, logo é importante trabalharmos na prevenção em detrimento de assistirmos novamente a lamentáveis episódios como o 20 de Fevereiro de 2010, dia de Natal de 2020 na Ponta Delgada e Boaventura ou até mais recentemente a 06 de Junho de 2023 em Santa Cruz e Machico".

"O ADN Madeira anexa uma foto captada nesta manhã deste dia 6 de Setembro de 2024, duma das ribeiras localizadas no centro do Funchal, em que é possível observar que a necessária limpeza das mesmas está a ser descorada e seria conveniente fazê-lo antes que seja tarde demais, pois sabemos como fica a nossa Avenida do Mar aquando da época das chuvas fortes", alerta.