Presidente do Marítimo identificado pela PSP no final do encontro

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, foi identificado pela PSP no final do encontro frente ao Chaves, depois dos verde-rubros terem deixado escapar a vitória nos minutos finais – e após várias críticas dirigidas à equipa de arbitragem.

Acontece que o dirigente maritimista aguardou no túnel de acesso aos balneários para questionar a equipa liderada por Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto, mas a conversa terá subido de tom e levado a que a PSP interviesse e identifica-se o líder máximo do conjunto do Almirante Reis.

Marítimo volta a ceder empate em casa para a II Liga O Marítimo voltou a ceder um empate em casa em jogo a contar para a Liga Portugal Meu Super (II Liga).

O lance que poderá ter originado o descontentamento do líder do Marítimo ocorreu aos 90+2, quando o defesa central Vasco Fernandes interceptou o passe de Martim Tavares, que deixava Pedro Silva isolado, com o braço, situação que poderia originar na expulsão do atleta flaviense.

Na sequência do lance, o Desportivo de Chaves chegou ao golo da igualdade.