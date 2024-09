A notícia que Pedro Ramos sentiu-se mal após o almoço desta sexta-feira, no Porto Santo, onde se encontrava no exercício de funções governativas, e fora assistido no Centro de Saúde local, prendeu a atenção dos leitores ao final do dia de ontem. Ao princípio da noite o DIÁRIO dava conta que o secretário regional de Saúde e Protecção Civil iria ser transferido para a Madeira em avião da Força Aérea, como normalmente ocorre nas evacuações médicas. Acontece que ao contrário do meio aéreo habitualmente empenhado nestas acções de transporte, o avião C-295, a aeronave mobilizada pela Força Aérea Portuguesa (FAP) para ‘socorrer’ o governante madeirense foi o versátil ‘Falcon 500’. Avião que se encontrava estacionado em Lisboa.

Não tardaram as reacções à notícia, nomeadamente à escolha da aeronave do dispositivo operacional que acabou por ser empenhada no transporte aeromédico de Pedro Ramos, transferência que viria a ser concretizada já de madrugada com o governante a ser acompanhado por uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Entre os muitos comentários, o leitor Luís Oliveira questionou: “Porquê o Falcon 50 e não o C-295, como qualquer cidadão do Porto Santo?” No mesmo comentário chegou a insinuar que Pedro Ramos estaria a beneficiar de regalia ou privilégio por ser membro do governo.

“Só mordomias para quem dispensava aviões militares há poucos dias (para transporte de bombeiros sapadores e para ataque aéreo aos fogos)!”, atirou.

Terá sido mordomia ser ‘socorrido’ pelo muitas vezes presidencial ‘Falcon 50’?

Foi isso que fomos averiguar.

Desde logo perceber que meios aéreos estão afectos ao Aeródromo de Manobra N.º 3 (Porto Santo), aeródromo que sucedeu à antiga infra-estrutura NATO, decorria o ano de 1994. Na altura, em virtude da conjuntura internacional e das alterações entretanto verificadas ao nível da NATO, a sustentação e manutenção dos recursos humanos e logísticos existentes passou a ser responsabilidade nacional tendo-se nessa altura constituído o destacamento da Força Aérea no Porto Santo, explica a FAP na sua página oficial.

Num passado mais recente, em Março de 2006 o SA-330 PUMA estacionado no Aeródromo do Porto Santo foi substituído pelo EH-101 Merlin passando o Destacamento Aéreo da Madeira a dispor desta aeronave e do C-212 AVIOCAR. No final dessa década, em Novembro de 2010, o C-212 Aviocar foi substituído pelo C-295 passando o Destacamento Aéreo da Madeira (DAM) a ser constituído por esta aeronave e pelo EH-101 Merlin.

Acontece que nem sempre a base no Porto Santo contou com as duas aeronaves atribuídas, o avião C-295 e o helicóptero EH-101 Merlin. Nomeadamente o ‘heli’ que por diversas vezes esteve inactivo ou mesmo deslocado para outra base, como acontece presentemente.

Importa esclarecer que a frota C-295M é composta por 12 aeronaves, o mesmo número de EH-101 Merlin.

De acordo com a FAP, entre 2008 e 2011, foram adquiridas 12 aeronaves EADS/CASA C-295M, para substituírem os C-212 Aviocar. Sete destas aeronaves foram configuradas para Transporte Aéreo Táctico e as restantes cinco para missões de Vigilância e Reconhecimento (VIREC). Afectas à Esquadra 502 ‘Elefantes’, o EADS C-295M é um avião preparado para diversas missões, nomeadamente evacuações médica, com a particularidade de estar certificado para operações em quaisquer condições meteorológicas.

Foram também adquiridos 12 EH-101 Merlin, um helicóptero de transporte médio, em três variantes distintas para três tipos de missões diferentes. A frota consiste em 6 de variante SAR (Busca e Salvamento), 2 de variante SIFICAP (Sistema de Fiscalização e Controlo das Actividades da Pesca) e por 4 de variante CSAR (Busca e Salvamento em Combate).

A última missão aeromédica em que esteve empenhado o avião C-295M, da Esquadra 502 – ‘Elefantes’ posicionado no Porto Santo aconteceu precisamente na manhã desta sexta-feira, com a Força Aérea a transportar entre as duas ilhas madeirense um doente a necessitar de cuidados de saúde diferenciados, revelou a FAP através da conta oficial na rede X (antigo Twitter).

Razão para muitos leitores estranharem no mesmo dia à noite a Força Aérea tenha optado por transporte de longa distância ao empenhar a partir do continente o avião Falcon 50 da Esquadra 504 – ‘Linces’ para transferir Pedro Ramos do Porto Santo para a Madeira.

O que é facto, assegura fonte próxima da FAP, o avião C-295M estacionado no Porto Santo havia sido dado como inoperacional, situação agravada pela ausência – já habitual - do EH-101 Merlin, ou seja, ontem à tarde/noite no Porto Santo não havia aeronave militar operacional. Daí o recurso a Lisboa e ao avião Falcon 50 da Esquadra 504 – ‘Linces’, que fez escala no Porto Santo para assegurar a evacuação médica de doente (Pedro Ramos) a necessitar de cuidados de saúde diferenciados.

Importa também esclarecer que durante a última noite o Aeródromo de Manobra N.º 3 (Porto Santo) foi ‘reforçado’ com a chegada de um avião C-295M, de modo a colmatar a inoperacionalidade da outra aeronave sua congénere.