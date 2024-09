ARAE encerra Penha D' Águia temporariamente

As pastelarias da Penha d’ Águia situadas na Rua do Vale da Ajuda e no Funchal foram encerradas na passada terça-feira.

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) informou que houve uma acção de fiscalização à empresa em causa, no âmbito da actividade desta Autoridade Regional, que contou com a colaboração da Autoridade de Saúde.

“A acção determinou a suspensão temporária da actividade económica da empresa”, confirmou a ARAE, não esclarecendo o motivo que levou a este encerramento.