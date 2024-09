Há 16 anos duas irmãs enganaram dezenas de clientes em Machico

No dia 9 de Setembro de 2008 o DIÁRIO noticiava que duas irmãs, mediadoras de seguros em 'part-time', enganaram dezenas de clientes no concelho de Machico, através da venda de produtos de financeiros. As burlonas juntaram milhares de euros e fugiram, ao que tudo indica, para a Venezuela.

A notícia explica que as alegadas autoras da burla, na altura com idades compreendidas entre os 40 e os 45 anos, trabalhavam em 'part-time' como mediadoras de seguros para a companhia de seguros 'Império Bonança' e para uma empresa de segurança no Aeroporto da Madeira.

As irmãs foram procuradas por várias pessoas na expectativa de reaver o dinheiro que lhes tida sido entregue para a subscrição de produtos financeiros como Planos de Poupança Reforma ou seguros automóveis. O DIÁRIO apurou que ao que tudo indica a maior parte dos lesados ficou com 10 mil euros 'a arder'.

Na mesma edição, o D. António Carrilho, então bispo do Funchal, durante a homília da 'Festa do Loreto' condenou a facilidade com que as pessoas se juntam e se separam, sem atribuir o matrimónio "o verdadeiro sentido e valor".

Continuando a viagem por esta edição, era noticiado que a novo logótipo promocional Canárias foi comparado como uma "cópia tosca" do que era utilizado pela Madeira.

Uma professora de marketing que ministrava um curso de ‘agente de desenvolvimento turístico’ pela Federação do Comércio de Tenerife (FEDECO), Tere Ayla, a nova imagem das Canárias não era do que um plágio.