ARAE encerra restaurante 'The Golden Island'

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) encerrou mais um estabelecimento no Funchal, desta feita o restaurante 'The Golden Island', localizado na Estrada Monumental, no Funchal.

O fecho temporário de estabelecimento de restauração ocorreu após uma fiscalização por parte desta entidade pública.

Questionada pelo DIÁRIO a entidade confirmou que "no âmbito da actividade normal da ARAE houve uma acção de fiscalização à empresa em causa e essa acção determinou a suspensão temporária da actividade económica da empresa".



Este é o terceiro encerramento noticiado no espaço de três dias.