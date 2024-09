O sedentarismo pode ser abordado de muitas formas, mas segundo a personal trainer, Soraia Rodrigues “está muito associado ao gasto energético, porque se não está a ser gasto mais do que ingerimos e ainda não há qualquer prática de actividade física em prol da saúde ou de acordo com o que está patenteado na Organização Mundial de Saúde, essa pessoa apresenta um estilo de vida sedentário”.

A entrevistada do DIÁRIO-Saúde, que é também praticante de trail e já foi treinadora de andebol, chamou à atenção para o facto de Portugal “ser um dos 27 países da União Europeia com maiores níveis de inactividade física. O que não traz qualquer tipo de benefícios, porque as pessoas sentem-se mais cansadas, e, no entanto, não conseguem dormir direito”.

Para além dos problemas físicos que surgem a longo prazo, consequência directa de um estilo de vida sedentário, “existem sinais que surgem no imediato, como problemas relacionados com o sono e a falta de memória”.

“Existem pessoas que não conseguem dormir uma noite inteira decentemente, acordando várias vezes. O exercício físico faz-nos libertar hormonas que nos deixam cansados, o que facilita no sono e, ainda, faz o nosso organismo produzir mais proteína e energia para o dia seguinte. Quando não praticamos qualquer actividade física ficamos com excesso de energia que não foi gasta e que só vai se acumulando porque voltamos a ingerir mais alimentos.” Soraia Rodrigues, personal trainer

Soraia Rodrigues, instrutora de aulas de grupo em três ginásios distintos, deixou o exemplo de vários exercícios e dicas de como pode aumentar a actividade física no seu dia-a-dia.

“O ser humano foi feito para ter movimento e se não atribuímos função àquilo que é o nosso corpo, vamos perdendo essas capacidades”, concluiu.