Parque de Santa Catarina recebe ‘Funchal Summer Fest’

O Parque de Santa Catarina recebe, no próximo sábado, a primeira edição do ‘Funchal Summer Fest’.

O evento, destinado aos jovens do concelho, está inserido nas comemorações do Dia da Cidade e do Dia Internacional da Juventude.

O recinto contará com dois palcos (principal e secundário) para diversos concertos e actuações, um espaço Gaming com E-Sports, outro de Realidade Virtual, assim como diversas outras áreas para a prática de actividades desportivas.

Sena Collective, DJ Oxy, DJ Overule e Jura irão actuar no palco principal, a partir das 18h30, terminando à 1h00.

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Helena Leal, disse que “é com muito gosto” que o município recebe esta primeira edição do evento.

O ‘Funchal Summer Fest’ é um festival do município, criado no âmbito das nossas políticas de juventude. É um festival diferenciado, dirigido aos nossos jovens e às suas famílias, com o objectivo de criar muita diversão, momentos lúdicos, recreativos e radicais, num espaço privilegiado, que é o nosso Parque de Santa Catarina”. Helena Leal

A vereadora da CMF relembrou que a cidade do Funchal foi distinguida como “amiga da juventude”. Nesse sentido, este evento cria “uma espécie de plataforma para os jovens terem a oportunidade de mostrar um pouco das suas ideias, dos seus talentos, promovendo não só a criatividade, um espaço de diversão e também a diversidade cultural”.

O evento privilegia a cultura desporto, experiências radicais e criativas. Além disso, visa sensibilizar a juventude para “a adopção de comportamentos mais saudáveis e seguros”.

Sabemos que a nossa sociedade será mais forte e mais emergente se os seus constituintes forem pessoas activas, verdadeiros agentes de cidadania e, acima de tudo, saudáveis". Helena Leal

A entrada é entrada gratuita. As portas abrem às 14h00. Refira-se que o 'Funchal Summer Fest' é produzido pela Eventos100nome, empresa regional produtora de eventos, que venceu o concurso público lançado pelo município do Funchal para a organização e produção operacional do evento.

A apresentação do ‘Funchal Summer Fest’ aconteceu, esta tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal. A iniciativa contou com um momento musical protagonizado pela banda Echo Pulse.