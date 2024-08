O Marítimo oficializou a transferência de Diogo Mendes para o Rapid Bucareste, da Roménia. Diogo Mendes estava no Marítimo desde a temporada 2021/22, depois de ter terminado o seu percurso no Benfica B e, pelos verde-rubros, cumpriu 90 jogos (54 ainda na I Liga) e anotou três golos. Tinha ainda contrato com o Marítimo por mais duas temporadas.