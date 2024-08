Anzhony Rodrigues homenageado no Funchal

O árbitro madeirense Anzhony Rodrigues foi homenageado esta quinta-feira, 8 de Agosto, pela Associação de Futebol da Madeira, na sequência da sua promoção à primeira categoria da arbitragem nacional. Trata-se do único madeirense capaz de apitar jogos da I Liga de Futebol, uma conquista inédita desde 2015.

A cerimónia de felicitações, que decorreu no Jardins da Quinta Magnólia, contou com a presença do presidente da Direcção da AFM, Rui Marote, o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves, o presidente do Conselho de Arbitragem da AF Madeira, Francisco Costa, bem como do secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, com a tutela do Desporto na Região. Na plateia estiveram membros da arbitragem regional, assim como amigos e familiares do homenageado.

Na ocasião, Anzhony Rodrigues assumiu "orgulho" pelo gesto e dedicou a condecoração aos seus colegas, aos futuros árbitros e a todos aqueles que têm acompanhado a sua trajectória na arbitragem.

O árbitro madeirense de 36 anos lembrou as dificuldades impostas ao longo da sua carreira, destacando que tentou "sempre ser um exemplo para os colegas" tendo como meta a "excelência".

A subida à I Liga representa o "culminar de uma fase, mas o melhor ainda está por vir", disse.

Não foi fácil, alguns dos presentes acompanharam as dificuldades que eu passei ao longo destes 16 anos. São 8 anos, pelo menos, a perseguir a subida à I liga, com altos e baixos, com momentos espectaculares, com momentos muito difíceis, momentos em que possivelmente ponderei uma rescisão do contrato com a arbitragem e com futebol inclusive, mas ainda bem que tomei a decisão de continuar e com o grande apoio dos meus familiares, da minha mulher. Os grandes desafios que temos ultrapassado nos últimos anos tornaram-nos muito mais fortes. Anzhony Rodrigues

O madeirense estreia-se esta sexta-feira no jogo inaugural da I Liga entre o Sporting e o Rio Ave, enquanto quarto árbitro da equipa de João Gonçalves.

A partida com início previsto para às 20h15 acontece no Estádio José Alvalade, em Lisboa.