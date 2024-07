Há 14 anos avançava projecto da nova frente-mar do Funchal

Foi em Julho de 2010 que o Governo Regional deu à APRAM todo o poder de “valorização paisagística e urbanística do terrapleno” que foi criado na frente-mar do Funchal com a deposição de terras resultantes do rescaldo da enxurrada do 20 de Fevereiro.

Estava assim lançado o projecto para que a cidade ganhasse uma nova ‘cara’ na sua frente-mar, resultando naquilo que hoje é a Praça do Povo, bem como o cais 8. Ficava plasmado o custo elevado de uma eventual operação de remoção das terras desse local, pelo que se revelava mais benéfico dar nova vida ao espaço.

A Câmara do Funchal, cuja jurisdição é vizinha a estes terrenos, mostrava-se 100% de acordo com a valorização deste espaço. “Do ponto de vista legal, a Câmara não tem qualquer tipo de responsabilidade pois é uma área portuária, portanto a resolução do Conselho de Governo está conforme as competências que cabem à APRAM”, dizia Bruno Pereira, que na altura era vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, cargo que também desempenha actualmente.