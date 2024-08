Pepe anuncia final da carreira de futebolista

O internacional português Pepe anunciou hoje, aos 41 anos de idade, o fim da carreira de futebolista, depois de mais de duas décadas ao mais alto nível, num vídeo publicado nas redes sociais do agora antigo defesa central.

Pepe, nascido no Brasil, mas internacional português, pendura as 'chuteiras' com mais de 30 títulos conquistados em toda a carreira, incluindo um Campeonato da Europa com a seleção nacional, em 2016, e três Liga dos Campeões, todas com o Real Madrid.

Além do histórico emblema espanhol, o central defendeu as cores do FC Porto, seu último clube, do Marítimo e também do Besiktas.

O último jogo da carreira de Pepe foi em 05 de julho, em Hamburgo, na Alemanha, na derrota de Portugal com a França (0-0 no final do prolongamento, 5-3 no desempate por grandes penalidades), nos quartos de final do Euro2024.

O defesa despede-se da seleção portuguesa com 141 jogos e oito golos e como o terceiro jogador mais internacional de sempre pela equipas das 'quinas', apenas atrás de Cristiano Ronaldo (212) e João Moutinho (146).