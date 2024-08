Encontrada granada militar numa casa no Funchal

As equipas de Inactivação e Engenhos Explosivos (EIEEXS) do Comando Regional da Madeira, da Polícia de Segurança Pública, foram mobilizadas, recentemente, para a recolha e apreensão de uma granada militar encontrada numa residência particular no concelho do Funchal.

Em nota emitida esta quinta-feira, 8 de Agosto, a força policial explica que a intervenção de emergência surgiu após o alerta dado por parte do proprietário da residência, que "sinalizou a presença de uma antiga granada, de uso militar, no interior da propriedade".

O perímetro foi isolado pela PSP, tendo as EIEEXS procedido "à análise técnica e posterior recolha do artefacto bélico, segundo os protocolos de segurança estabelecidos, transportando-o para as instalações policiais, com vista a uma perícia ulterior e à sua comunicação formal às entidades competentes", pode ler-se no comunicado oficial.

A PSP deixa recomendações à população no caso de encontrar um artefacto bélico: "1. Não toque ou mova o objeto: Artefactos bélicos antigos podem ser instáveis e podem explodir se forem manuseados incorretamente; 2. Saia do local: Mantenha uma distância segura em relação ao objeto. Não permita que outras pessoas se aproximem do objeto; 3. Contacte as autoridades: Ligue para a polícia local. Forneça o máximo de informações possível sobre o objeto e a sua localização; 4. Não volte para o local até que seja seguro: As autoridades policiais irão dizer-lhe quando é seguro voltar; Lembre-se: a sua segurança é a prioridade. É sempre melhor deixar a manipulação de artefactos bélicos para os profissionais treinados".