O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, não ficou indiferente ao anúncio do fim da carreira de Pepe, aos 41 anos, internacional português que teve no Marítimo o primeiro clube em Portugal – representou os verde-rubros entre 2002 e 2004.

“O Marítimo sente-se honrado por ter feito parte da carreira de um dos melhores defesas-centrais da história do futebol. O Marítimo foi o primeiro clube de Pepe em Portugal. Obrigado Pepe por fazer parte da história do Marítimo e desejo as maiores felicidades ao Pepe nesta nova etapa da sua vida,” expressou o dirigente verde-rubro.