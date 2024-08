Diogo Mendes vendido para o futebol romeno

O Marítimo acaba de negociar a transferência do seu jogador Diogo Mendes para o futebol da Roménia.

O médio internacional por Cabo Verde, de 26 anos de idade, já não tinha estado presente na apresentação do plantel verde-rubro à sua massa adepta nem participou nos dois jogos que o Marítimo disputou, este fim-de-semana, para o Torneio Autonomia.

No final do jogo com o Nacional, no domingo, Fábio Pereira, colocado perante a questão, apenas disse que “a situação do jogador estava entregue à administração da SAD”.

Diogo Mendes estava no Marítimo desde a temporada 2021/22, depois de ter terminado o seu percurso no Benfica B e, pelos verde-rubros, cumpriu 90 jogos (54 ainda na I Liga) e anotou três golos. Tinha ainda contrato com os verde-rubros por mais duas temporadas.