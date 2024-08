Madeira acredita que este seja o último dia de combate ao fogo

Inicia-se hoje o 10.º dia em que os bombeiros continuam a combater o incêndio que já queimou mais de cinco mil hectares de floresta e mato, nas serras da Madeira.

Incêndio mantém-se com duas frentes activas O incêndio da Madeira permanece com duas frentes activas, de acordo com o mais recente balanço das autoridades regionais. As chamas que tiveram início a 14 de Agosto no concelho da Ribeira Brava continuam activas na Cordilheira Central (Pico Ruivo e Pico do Gato) e na Ponta do Sol (Lombada).

Ontem, com a chegada dos aviões Canadair e o início das suas descargas de água sobre as chamas que lavram na Cordilheira Central da Madeira, hoje perspectiva-se que seja um dia crucial nas operações e que os meios aéreos espanhóis, o helicóptero da Madeira e as centenas de operacionais no terreno consigam extinguir totalmente as chamas ou, pelo menos, a grande maioria.

O combate do fogo tem sido dificultado pelo vento, agora mais reduzido, e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo, de acordo com as autoridades regionais, da destruição de casas e infra-estruturas essenciais.

Área ardida ultrapassa 5.000 hectares A área ardida no incêndio rural que lavra na ilha da Madeira atingiu hoje ao final da manhã os 5.002,4 hectares, segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Copernicus).

Três bombeiros já receberam assistência hospitalar por exaustão e sintomas relacionados com "mau estar e indisposição", não havendo mais feridos.

Nestes 10 dias, as autoridades deram indicação a perto de 200 pessoas para saírem das suas habitações por precaução e disponibilizaram equipamentos públicos de acolhimento, mas muitos moradores já regressaram, à excepção da Fajã das Galinhas, em Câmara de Lobos.

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio, mas Miguel Albuquerque diz tratar-se de fogo posto.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 15h00 - Apresentação do Caderno N.º 9 e o descerramento do topónimo em homenagem póstuma a «Elisa da Costa e Silva de Afonseca, no Centro Cívico de Santa Maria Maior, Rua das Murteiras 25B

- 11h00 - CDU realiza iniciativa política regional, no Vale dos Salgados, na Freguesia da Camacha

- 15h00 - Conferência de imprensa de apresentação da 21.ª Regata de Canoas Tradicionais do Funchal, no Salão Nobre da autarquia do Funchal

- 16h00 - Eduardo Jesus apresenta a edição de 2024 da Festa do Vinho da Madeira, no Blandy’s Wine Lodge;

- 18h00 à 1h00 - Festa Nossa Senhora da Ajuda

18h00 - Abertura do Evento

19h00 - Missa de Abertura

21h00 - Abertura Oficial

22h00 - Animação musical c/ Alexandra Barbosa

00h00 - Animação musical c/ Otávio Freitas

01h00 - Encerramento

- 18h30 - Sessão de esclarecimento sobre o BUPi, Balcão Único do Prédio, no Salão Paroquial da Ribeira Brava

- 18h30 - Direção Regional do Ordenamento do Território com sessão de Informação de Cadastro Simplificado no Centro Social e Paroquial de São Bento - Ribeira Brava

- 19h00 - XX Encontro de Emigrantes São Roque do Faial, com missa em homenagem a todos os emigrantes da freguesia, na Igreja São Roque do Faial

- 19h00 - Sessão pública intitulada 'Leituras de Abril' com o escritor José Viale Moutinho e com Leonor Coelho, na Galeria Anjos Teixeira;

- 20h00 às 23h00 - XXVI Festival de Folclore de São Martinho, no Jardins do Centro Cívico

- 20h30 - Funchal Folk - Arraial do Mundo, no Cais 8 (na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses)



Noite - Arraial de S. Vicente com Actuação de Slow J. e Insert Coin

CURIOSIDADES:

- Dia Europeu em Memória das Vítimas de todos os Regimes Totalitários e Autoritários e Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e da sua Abolição

- Este é o ducentésimo trigésimo sétimo dia do ano. Faltam 130 dias para o termo de 2024

EFEMÉRIDES:

1791 - A Coroa Portuguesa cria a Aula Régia do Desenho de Figura e Arquitetura Civil.

1889 - Com a tecnologia do italiano Marconi é feita a primeira transmissão sem fios de uma mensagem entre um navio e um porto de mar, em pleno Atlântico.

1939 - II Guerra Mundial. Assinatura do pacto germano-soviético de não-agressão, entre a Alemanha, de Hitler, e a URSS, de José Estaline.

1940 - Alemães iniciam bombardeamento a Londres, durante a II Guerra Mundial.

1944 - II Guerra Mundial. A Roménia levanta-se contra a ocupação nazi.1952 - É criado o Pacto de Segurança da Liga Árabe.

1962 - Primeira ligação via satélite, em direto, de uma emissão de televisão, entre os Estados Unidos e a Europa.

1966 - O Lunar Orbiter 1 da NASA é a primeira nave espacial dos Estados Unidos a orbitar a Lua e obter a primeira foto da Terra tirada das proximidades da Lua.

1969 - O general De Gaulle renuncia à Presidência da França.

1973 - É lançado o satélite de comunicações Intelsat.

1990 - A República Federal Alemã e a República Democrática Alemã marcam a reunificação para 03 de outubro.

2004 - O balanço oficial dos incêndios florestais em Portugal coloca a área ardida em 2004 nos 104.424 hectares, a segunda maior, depois de 2003.

2005 - Médio Oriente. É concluída a retirada israelita da Faixa de Gaza, com o desmantelamento dos colonatos de Sa-Nur e Khomesh. Começa a retirada de quatro colonatos da Cisjordânia.

2007 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o novo Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior.

- O Governo atribuiu ao Instituto de Apoio à Criança o número único europeu (116 000) para a comunicação de casos de crianças desaparecidas, cumprindo assim uma directiva europeia.

2010 - Desmoronamento na mina de São José situada a mais de 800 quilómetros a noroeste de Santiago do Chile. Uma sonda entrega os primeiros alimentos e medicamentos aos mineiros encarcerados.

2011 - O juiz Michael Obus aceita em Nova Iorque, Estados Unidos, encerrar o processo contra Dominique Strauss-Kahn, antigo diretor do Fundo Monetário Internacional, acusado de tentativa de agressão sexual e violação por Nafissatu Diallo, empregada de um hotel de luxo de Manhattan.

2015 - O atleta jamaicano Usain Bolt torna-se em Pequim, China, o atleta com mais medalhas de ouro na história dos Mundiais, após a vitória nos 100 metros, somando nove títulos de campeão.

2018 - A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, anuncia que o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, que pretende uma melhor definição dos órgãos do Ministério Público e as relações e competências de cada um e a aplicação de uma carreira plana aos profissionais.

2020 - O piloto Miguel Oliveira (KTM) conquista pela primeira vez uma vitória no Mundial de MotoGP, ao vencer o Grande Prémio de Estíria, em Spielberg, Áustria, quinta prova do campeonato.

2022 - Ucrânia retoma os jogos do campeonato de futebol com a presença do Presidente Volodymyr Zelensky e militares, que deram o pontapé de saída do principal campeonato do país.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz uma visita de dois dias à capital da Ucrânia, que coincide com a comemoração do 32.º aniversário da independência do país.

- A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) confirma a morte de Yevgeny Prigozhin, 62 anos, líder do grupo mercenário russo Wagner, na queda do jato privado que se despenhou a norte de Moscovo, Rússia.

