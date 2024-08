Dois Canadair a caminho da Madeira

Está programada a chegada de dois aviões Canadair da Força Aérea de Espanha para auxiliar no combate aos incêndios, na Madeira. Os voos estão agendados para esta quinta-feira, ambos provenientes da cidade de Málaga.

O primeiro Canadair deve aterrar às 11h00, no Aeroporto da Madeira, e a segunda aeronave chegará pouco depois, pelas 13h00.

O primeiro Canadair tem chegada prevista para as 11h18.

Segundo vários 'spotters' do Aeroporto da Madeira, as aeronaves vêm de Andaluzia e ambas pertencem à frota da Força Aérea Espanhola, sendo exactamente idênticas (CL-415). "Tratam-se de dois aviões exactamente iguais, Canadair, que é uma companhia do Canadá, e são dois CL-415", avança Alexandre Camacho, membro da equipa do Madeira Airport Spotting.

"Encontramos estas informações nas aplicações de rastreamento de voo, como Flight Radar e Radar Box, e por agora está agendado. Em relação aos aviões, tratam-se de dois anfíbios, que podem aterrar tanto no mar, como em terra. Primeiro vão ter de vir ao aeroporto e, muito provavelmente, terão de realizar reconhecimentos. Apenas não sabemos onde vão abastecer", precisou.

Aeronaves vão descolar desde o Aeroporto de Málaga - Costa del Sol.

É possível mobilizar meios aéreos do Continente em tempo útil para ajudar no combate aos incêndios na Madeira? Bastou ao presidente do Governo Regional afirmar que os meios de combate aos incêndios que lavram na Região desde quarta-feira “são suficientes” para ‘incendiar’ as redes sociais e surgir uma cadeia de reacções políticas e de anónimos cidadãos. Um dos quais aproveitamos para esmiuçar.

Conforme avança o jovem madeirense, os voos estão apenas programados, não sendo certo que devem mesmo se concretizar, mas tudo indica que deverão mesmo aterrar em Santa Cruz.

Cada avião Canadair tem a capacidade de recolher aproximadamente 6 mil litros de água no espaço de 12 segundos. É seis vezes superior à resposta do helicóptero que opera, neste momento, na Madeira.

Conforme o DIÁRIO conseguiu apurar, a chegada dos dois Canadair estará mesmo confirmada de acordo com dados internos e operacionais do Aeroporto da Madeira - uma vez que o local onde vão 'estacionar', na placa do aeroporto, já está destinado. No entanto, esta é uma informação que carece, ainda, de validação oficial, mas tal significará, em todo o caso, que foi activado o Mecanismo Europeu de Protecção Civil.