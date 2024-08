Incêndio mantém-se com duas frentes activas

O incêndio da Madeira permanece com duas frentes activas, de acordo com o mais recente balanço das autoridades regionais. As chamas que tiveram início a 14 de Agosto no concelho da Ribeira Brava continuam activas na Cordilheira Central (Pico Ruivo e Pico do Gato) e na Ponta do Sol (Lombada).

No terreno, permanecem também mobilizados mais de 120 operacionais e mais de uma dezena de meios, de todos os corpos de bombeiros da RAM, Bombeiros dos Açores e Força Especial de Protecção Civil.

Nesta quinta-feira, pela primeira vez as operações foram complementadas com actuação dos aviões Canadai, que foram enviados ao abrigo da activação do Mecanismo Europeu da Protecão Civil.

De acordo com as autoridades, os aviões Canadair "concentraram a sua actuação no combate ao incêndio existente na Cordilheira Central e efectuaram 8 descargas com impacto positivo na redução da intensidade do fogo".

Além disso, só no dia hoje, "o helicóptero realizou 35 descargas focando-se principalmente nas áreas de mais difícil acesso e de maior risco de propagação, nos dois teatros de operações".

Na Ponta do Sol, onde esta tarde surgiu um novo foco, alegadamente por fogo posto, "o incêndio mantém-se confinado às zonas altas, longe de áreas habitacionais, e os operacionais no terreno continuam com o objectivo de conter a propagação do fogo e defender as habitações".