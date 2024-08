Albuquerque nega que Governo desmentiu notícias sobre vinda dos Canadair para a Madeira

Na zona do Pico do Areeiro, um dia depois da confirmação da vinda dos aviões Canadair, para ajudar no combate ao incêndio que lavra na Madeira há mais de uma semana, Miguel Albuquerque negou que o Governo tenha desmentido as notícias dadas em primeiro mão pelo DIÁRIO em que se dava conta de que tinha sido activado o Mecanismo Europeu de Protecção Civil, motivando a vinda das duas aeronaves para debelar o fogo.

"Não desmentimos nada. O que nós tivemos foi primeiro que adequar e saber qual era o teatro de operações", começou por dizer.

Questionado sobre o facto das redações regionais e nacionais terem sido contactadas a dar nota de um desmentido, o líder do executivo madeirense referiu que o Governo "trabalha em termos profissionais e não anda aqui a brincar".

"Quando tomamos as decisões e comunicamos as coisas é porque elas estão concretizadas. Não podemos estar a anunciar decisões sem elas estarem concretizadas (...) Anunciar coisas para depois não acontecer nada é ridículo", finalizou.