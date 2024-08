Carro despista-se e cai em cima de um telhado no Funchal

Um carro eléctrico despistou-se esta tarde no Impasse do Olival, no Funchal, e caiu no telhado de uma residência.

Mãe e filha, que seguiam na viatura, foram assistidas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A mãe, de 45 anos, estava bastante ansiosa. Já a filha, de 14 anos, queixava-se de dores num ombro.

A PSP tomou conta da ocorrência.