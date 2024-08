Sindicato Nacional da Protecção Civil pede demissão de Pedro Ramos e António Nunes

"Ao fim de 7 dias de um incêndio na Madeira e mais de 10% da ilha ardida, há que tirar as devidas consequências das decisões e da falta delas", começa por dizer o Sindicato Nacional da Protecção Civil em comunicado.

Nesse sentido, vem exigir responsabilidades e pedir a demissão do presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, António Nunes e do secretário regional da Protecção Civil, Pedro Ramos.

Diz ainda que é "com profunda indignação e preocupação" que está a acompanhar o trabalho dos operacionais neste incêndio. E expressa a "total insatisfação" com a gestão do incêndio que tem devastado a ilha da Madeira nos últimos sete dias.

"Não podemos andar a protelar pedidos de ajuda nem podemos exigir aos homens e mulheres que combatem as chamas nestes últimos dias que continuem nesta grande dificuldade física e psicológica de combate a incêndios sem que se se recorra a auxílio externo", refere também o mesmo comunicado.

E acrescenta: "Não entendemos por que razão ainda não foi invocada a ajuda de Protocolo com as ilhas Canárias que se encontra inscrito no Plano Regional de Emergência de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira".

No seu entender, "é inadmissível que, após uma semana, o incêndio continue activo e se tenha intensificado, sem que sejam visíveis medidas eficazes para controlar e extinguir este flagelo".

"Este cenário de desolação e destruição é inaceitável, e revela uma clara falta de liderança e competência por parte daqueles que deveriam zelar pela segurança e bem-estar da nossa comunidade", reforça.