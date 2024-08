Multidão enche São Vicente para ver Bonnie Tyler

A lendária cantora dos anos 80, Bonnie Tyler, deu hoje um dos concertos mais aguardados das Festas de São Vicente.

O público apareceu em 'peso' e presenciou uma perfomance inesquecível da artista, de 73 anos, que é conhecida por hits como 'Total Eclipse of the Heart' e 'Holding Out for a Hero'.

O concerto, realizado na praça central do concelho, reuniu uma multidão de fãs de várias gerações, que mostraram-se entusiasmados por ouvir alguns dos maiores sucessos que marcaram os anos 80.