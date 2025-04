Se ainda está a ponderar fazer uma escapadinha durante a Páscoa, há boas notícias: ainda vai a tempo de marcar uma viagem. Neste Explicador, reunimos algumas opções de destinos acessíveis com voos directos a partir do Aeroporto da Madeira — uma forma de evitar escalas demoradas e aproveitar melhor o tempo de descanso. De 16 a 20 de Abril.

Destinos internacionais mais económicos

A primeira conclusão da nossa pesquisa, feita em plataformas de companhias aéreas e de viagens, é surpreendente, mas não nova: viajar para fora de Portugal pode sair mais barato do que voar para o continente.

Shannon, Irlanda – A Ryanair oferece voos diretos a partir de 74 euros (ida e volta).

Edimburgo, Escócia – Também com a Ryanair, há tarifas desde 85 euros para uma viagem de cerca de 4 horas.

Londres, Reino Unido – Ainda existem bilhetes a 117 euros.

Paris, França - A partir de 183 euros.

Katowice, Polónia - Voos a partir dos 202 euros.

Praga, Chéquia - Tarifas a partir dos 303 euros.

Voos nacionais: preços mais elevados, mesmo com subsídio

Optar por um destino nacional pode pesar mais na carteira, mesmo existindo reembolso do subsídio de mobilidade para residentes.

Lisboa – O voo de ida e volta mais barato ronda os 130 euros.

Porto – As tarifas mínimas atingem os 153 euros.

Importa lembrar que estes valores normalmente não incluem bagagem de porão nem malas de cabine de tamanho regular. Leia sempre as condições da companhia aérea para evitar custos extra no embarque.

Açores: o destino mais caro

Visitar os Açores nesta altura pode representar um investimento considerável. Para voar até Ponta Delgada, com escala em Lisboa, o valor mínimo ronda os 900 euros — resultado da combinação de tarifas da easyJet, Azores Airlines e Ryanair. O voo directo encontra-se lotado para os dias em análise.

Gran Canária: perto, mas com escalas longas

Se sonha com as Canárias, saiba que Las Palmas é um destino a cerca de uma hora de voo, mas sem oferta directa na quarta-feira, dia 16. Para uma ida nesse dia será necessário fazer escala num aeroporto europeu, e a viagem pode demorar até 12 horas, com preços a partir dos 300 euros.

Porto Santo: mais acessível de barco

Para quem quer aproveitar a tranquilidade da ilha dourada, há voos por 150 euros (ida e volta). No entanto, o trajecto marítimo através do 'Lobo Marinho' continua a ser a opção mais económica.

Alojamento: comparar é essencial

O valor total da viagem também depende, claro, da estadia. Aqui ficam algumas referências: