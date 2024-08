Tudo pronto para o 'Portuguese Food Festival' em Jersey

Esta noite começa o ‘Portuguese Food Festival’ em Jersey que decorre até a próxima segunda-feira dia 26 de Agosto.

Neste evento que decorre no People”s Park no centro da cidade de Saint Helier são esperadas cerca de 30 mil pessoas durante os cindo dias.

No espaço estão montadas as barracas de comes e bebes e vários são artistas que passarão pelo palco principal que conta ainda com a actuação do Grupo Folclore Madeirense de Jersey.

Este certame contará com a presença do director Regional das Conunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, nesta que é a sua primeira visita oficial desde que é responsável por esta pasta do Governo da Madeira.