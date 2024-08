CDS considera "essencial" reforçar meios de combate aos fogos na Madeira

"Tendo em conta as zonas onde o fogo está a lavrar, temos que avaliar a possibilidade de ter o apoio de reforços do continente, nomeadamente de meios aéreos", defendeu hoje o CDS-PP Madeira em comunicado de imprensa.

Os centristas ressalvam que o Serviço de Protecção Civil está "a ponderar todas as hipóteses, como é da sua responsabilidade, e que tomará as melhores decisões", mas insiste que "a situação piorou nas últimas horas e naturalmente as respostas também terão que ser outras".

Na mesma nota, o partido saúda "todos os operacionais que combatem os focos de incêndio há três dias", mas salienta que "é óbvio que são insuficientes para fazer face ao alastramento dos fogos", ao contrário do afirmado pelo secretário regional de Protecção Civil.

Reforço de meios aéreos “não traz nenhuma vantagem para a Região” Pedro Ramos reitera a recusa de ajuda externa e assume que “neste momento os meios da Região não estão totalmente esgotados”

O CDS considera, por isso, "essencial reforçar os meios de combate aos fogos que lavram na Madeira".

O partido manifestou ainda a sua solidariedade para com as pessoas afectadas, em particular as do Curral das Freiras, e saúda o "trabalho insano" que tem sido realizado pelos autarcas da freguesia e do concelho de Câmara de Lobos e pela Igreja de Nossa Senhora do Livramento no apoio às populações desalojadas.