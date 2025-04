Rapaz palestino-americano morre na Cisjordânia depois de disparos de colonos

Um rapaz palestino-americano de 14 anos morreu hoje depois ter sido atingido por disparos de colonos israelitas próximo da cidade de Turmus Ayya, a noroeste de Ramala, na Cisjordânia ocupada, informou o autarca da cidade, Lafi Shalabi.

O jovem Omar Mohamad Rabea encontrava-se na rua com dois amigos, de 13 e 14 anos, que ficaram feridos.

Segundo o autarca, a família do rapaz viveu nos Estados Unidos e há mais de dez anos regressou à Cisjordânia.

O Ministério da Saúde palestiniano adiantou que Omar Mohamad Rabea foi detido pelo Exército israelita depois de ter sido atingido e morreu na sequência de ferimentos.

Lafi Shalabi disse que após a morte do rapaz não foram feitas detenções dos suspeitos do crime e que o Exército israelita retém por enquanto o corpo do jovem.

Questionado pela agência noticiosa espanhola Efe sobre o incidente, o Exército israelita alegou que está a analisar os detalhes da situação.

A agência noticiosa palestiniana Wafa, que cita fontes locais, adiantou que as forças israelitas obstruíram a circulação de ambulâncias que saíam da cidade de Turmus Ayya, "atrasando deliberadamente a sua partida".

A violência na Cisjordânia - território palestiniano ocupado por Israel há mais de 50 anos - aumentou desde o início da ofensiva israelita contra a Faixa de Gaza depois do ataque, em 07 de outubro de 2023, do movimento islamista palestiniano Hamas contra território israelita.