Canadair já estão a fazer descargas no Maciço Central

Os aviões Canadair, da Força Aérea Espanhola, que vieram ajudar no combate aos incêndios na Região Autónoma da Madeira – deflagraram a 14 de Agosto na freguesia da Serra de Água, concelho da Ribeira Brava –, já estão a efectuar descargas no Maciço Montanhoso Central.

Horas depois de terem aterrado no aeroporto do Porto Santo, onde vão proceder ao abastecimento, esta acção pode ser fulcral para debelar o avanço das chamas numa zona que é inacessível aos meios de combate terrestre e também muito limitada para a intervenção do helicóptero.

Como anunciado em primeira mão pelo DIÁRIO, a acção destes dois Canadair no combate aos incêndios na Madeira decorre no âmbito do Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia (UE), criado em Outubro de 2001, que visa reforçar a cooperação entre os países da UE e os 10 Estados participantes em matéria de protecção civil, a fim de melhorar a prevenção, a preparação e a resposta a catástrofes.

Em caso de resposta positiva a uma emergência, qualquer país pode solicitar assistência através do Mecanismo de Protecção Civil da UE. Desde a sua criação em 2001, este mecanismo já respondeu a mais de 700 pedidos de assistência dentro e fora da UE.