Presença Farmacêutica na Consulta de Decisão Terapêutica em Urologia do SESARAM destacada ao nível nacional

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM) disponibiliza, desde 2021, a presença de especialistas em Farmácia Hospitalar na Consulta de Decisão Terapêutica em Urologia.

Um contributo que tem vindo a ganhar destaque no apoio à decisão clínica, constituindo uma peça fundamental tanto no que se refere à garantia do uso seguro, eficaz e racional do medicamento como nas actividades de farmacovigilância activa.

No panorama nacional, a divulgação de um trabalho pela Ordem dos Farmacêuticos (OF), no âmbito do projecto 'Divulgar Iniciativas em Farmácia Hospitalar', que pode ser consultado na página de Internet desta instituição, foi mais um passo dado, no caminho já traçado.

Desenvolvido pelo Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar da OF, este projecto tem por objectivo fundamental a partilha da informação entre profissionais sobre procedimentos, boas práticas e iniciativas de relevo para a sua prática diária, permitindo a actualização de conhecimentos, tendo em conta as novas tecnologias em saúde decorrentes da inovação tecnológico e científica, com um impacto significativo na abordagem às doenças oncológicas, nas quais se inclui a área urológica.

Neste contexto, nos últimos anos têm sido desenvolvidas e implementadas novas opções terapêuticas tornando-se mais complexa a tomada de decisão em termos de escolha do medicamento mais adequado a um determinado doente, sendo esta uma colaboração também importante para a optimização da terapêutica.

Os Serviços Farmacêuticos do SESARAM, liderados por Martinha Garcia têm, através dos especialistas em Farmácia Hospitalar Carolina Nunes e Nuno Barradas, garantido a presença na consulta multidisciplinar de tumores urológicos, a convite do Diretor de Serviço da Urologia do SESARAM,EPERAM, Ferdinando Pereira.

Esta colaboração incide, sobretudo, na partilha de informação actualizada sobre o medicamento e o seu circuito, no contexto das avaliações prévias hospitalares e na promoção do uso racional e seguro dos medicamentos.