Aeroporto da Madeira organiza chegada dos aviões Canadair

Os funcionários do Aeroporto da Madeira já estão a ser informados sobre a chegada dos dois aviões Canadair, agendada para esta quinta-feira, e que vêm auxiliar no combate aos incêndios. Será a primeira vez na história que a Região contará com o auxílio deste meio de combate aéreo.

Todo o staff da infra-estrutura aeroportuária está a receber informação interna de que os dois aviões aterram, na Madeira, provenientes de Málaga - o primeiro pelas 11h00, o segundo pelas 13h00. Existe apenas uma incerteza em relação ao local na pista em que as duas aeronaves deverão ficar colocadas, mas, em todo o caso, será numa das duas extremidades da placa.

Dois Canadair a caminho da Madeira Força Aérea de Espanha prepara-se para enviar dois aviões de combate a incêndios desde Málaga. Devem aterrar, esta quinta-feira, no Aeroporto da Madeira

De acordo com as especificações mais técnicas, o modelo de avião Canadair CL-415 tem a capacidade de recolher aproximadamente 6 mil litros de água no espaço de 12 segundos. Como vão trabalhar em parelha estamos a falar de 12 mil litros.

Esta é uma resposta que chega desde o País vizinho. Em breve, a Força Aérea Portuguesa será igualmente equipada com dois aviões Canadair, para a missão de combate aos incêndios rurais, mas as duas aeronaves, que foram adquiridas com fundos comunitários através do 'RescEU' - programa integrado no Mecanismo de Protecção Civil - serão entregues em 2029 e 2030.

A hora de chegada dos dois Canadair mantém-se inalterada. Depois de aterrarem no Aeroporto da Madeira deverão reabastecer, voltar a descolar e realizar alguns reconhecimentos à ilha. Posteriormente irão entrar em acção.