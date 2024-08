Percursos pedestres do Rabaçal reabrem esta sexta-feira

Os percursos pedestres classificados da zona do Rabaçal que estavam encerrados devido à ocorrência de uma frente de fogo no Paul da Serra reabrem amanhã, sexta-feira.

Neste conjunto estão o PR 6 - Levada das 25 Fontes; o PR 6.1. - Levada do Risco; o PR 6.2 - Levada do Alecrim; o PR 6.3 - Vereda da Lagoa do Vento; o PR 6.4 Levada Velha do Rabaçal; o PR 6.5 Vereda do Pico Fernandes; o PR 6.6 Vereda do Túnel do Cavalo; o PR 6.7 Vereda da Câmara de carga do Rabaçal; o PR 6.8 Levada do Paul II – Um caminho para todos e o PR 13.1 Vereda da Palha Carga.

Por outro lado, mantêm-se encerrados 17 percursos classificados, sobretudo em zonas onde o fogo causou destruição ou em zonas onde a ameaça das chamas ainda é uma realidade. Outros casos há em que os percursos foram fechados por precaução e de modo a evitar dispersão dos meios em caso de acidente.

O percurso classificado 'Glaciar do Planalto', um dos mais recentes disponibilizados pelo Governo Regional, foi severamente afectado pelo fogo que há nove dias lavra na Madeira. As chamas estiveram à beira da Bica da Cana, tendo deixado um enorme rasto de destruição, com os tons negros a marcarem a paisagem. A emblemática Fajã Redonda foi engolida pelas labaredas. , Foto ASPRESS

Na lista dos encerrados mantêm-se os seguintes trilhos:

PR 1 - Vereda do Areeiro

PR 1.1 - Vereda da Ilha

PR 1.2. - Vereda do Pico Ruivo

PR 1.3 - Vereda da Encumeada

PR 2 - Vereda do Urzal

PR 3 - Vereda do Burro

PR 3.1. - Caminho Real do Monte

PR 4 - Levada do Barreiro

PR 7 - Levada do Moinho

PR 9 - Levada do Caldeirão Verde

PR 12 - Caminho Real da Encumeada

PR 13 - Vereda do Fanal

PR 17 - Caminho do Pináculo e Folhadal

PR 18 - Levada do Rei

PR 20 - Vereda do Jardim do Mar

PR 23 - Levada da Azenha

PR 27 - Glaciar do Planalto

Além destes, e embora não figurado na lista dos percursos classificados, merece nota o encerramento de dois itinerários no concelho da Ponta do Sol, nomeadamente a Levada Nova e a Levada do Moinho, percursos muito procurados por turistas.

As zonas de lazer em espaços florestais mantêm-se encerradas., Foto ML

Da mesma forma, permanecem encerradas, pelo menos até informação em contrário, os parques florestais das Queimadas e do Pico das Pedras, ambos no concelho de Santana.

Está, igualmente, interdito o uso de zonas de lazer e churrasqueiras em espaço florestal.