Miradouro e zona do Posto Florestal na Boca da Corrida já começaram a ser recuperados

O miradouro e a zona do Posto Florestal na Boca da Corrida na freguesia do Jardim da Serra, concelho de Câmara de lobos, já estão a ser alvo de recuperação, informou esta quinta-feira a Secretaria de Agricultura, Pescas e Ambiente.

A secretária regional da tutela, Rafaela Fernandes, esteve na freguesia, juntamente com representantes da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e o presidente da Junta de Freguesia do Jardim da Serra, Valentim Silva, para distribuir as primeiras plantas para recuperação das áreas ardidas.

O Governo dá nota de que o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza disponibiliza, através dos viveiros florestais existentes na Região, "todas as plantas necessárias para a recuperação do local público, bem como aos particulares que pretendam recuperar áreas ardidas".