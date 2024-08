PSP mobilizada para o Rabaçal, Boaventura, Serra d’Água e Boca dos Namorados

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública dá conta que esta segunda-feira, 19 de Agosto, está a ser mobilizada para o Rabaçal, Boaventura, Serra d’Água e Boca dos Namorados.

Num comunicado de imprensa, a PSP reconhece o " incansável esforço e dedicação dos serviços regionais e municipais de Proteção Civil, os quais têm trabalhado arduamente no combate às chamas, protegendo vidas e bens. Perante esta emergência prolongada, o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública tem, ao longo de vários dias, empenhado inúmeros recursos humanos e materiais ao serviço das manobras de combate aos incêndios, encerrando ou condicionando a circulação automóvel em zonas de maior perigo, com vista a facilitar a circulação de veículos de emergência e colaborando com os serviços de Proteção Civil na assistência, apoio, socorro e evacuação de pessoas, em especial as mais vulneráveis (crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, etc.)".

Foi o que aconteceu na Serra d’Água, na Fajã das Galinhas e no Curral das Freiras na madrugada e tarde de ontem.

A nossa prioridade é a segurança das pessoas e a proteção dos seus bens. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com os bombeiros, a Proteção Civil e outras autoridades para assegurar uma resposta rápida e eficaz a esta emergência. A PSP continuará a estar no terreno, fazendo o que for necessário para apoiar estas operações e garantir que a população se sinta segura durante este período difícil. Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública

A PSP apela ao cumprimento rigoroso das instruções das autoridades, evitando deslocações desnecessárias para as zonas afetadas, a fim de não dificultar as operações em curso. Além disso, reforçamos a importância de reporte de qualquer atividade suspeita ou situação de perigo através das linhas de emergência.

Alguns conselhos de segurança

Terminamos com alguns conselhos de segurança que a população deve seguir, especialmente nas localidades visadas pelos incêndios:

1. Siga as instruções das autoridades:

a. Respeite as ordens de evacuação e outras instruções emitidas pela Proteção Civil, PSP e bombeiros.

b. Mantenha-se informado através de fontes oficiais e confiáveis, como rádios locais, comunicações oficiais da PSP e alertas da Proteção Civil.

2. Evite zonas afectadas:

a. Não se desloque para as áreas próximas aos incêndios, a menos que seja absolutamente necessário. O trânsito de veículos desnecessários pode dificultar as operações de socorro.

b. Se estiver em trânsito, siga as rotas recomendadas pelas autoridades e evite vias bloqueadas ou em risco.

3. Mantenha a calma e esteja preparado para evacuar:

a. Perante a aproximação de uma frente de fogo, planeie a sua evacuação com antecedência,

recorrendo ao apoio de familiares e amigos ou das autoridades locais.

b. Lembre-se de levar consigo documentos e medicamentos essenciais, água, alimentos não

perecíveis, lanterna e baterias.

c. Saiba as rotas de circulação rodoviária mais seguras.

4. Proteja a sua casa:

a. Se possível, remova materiais inflamáveis em torno de sua casa (como vegetação seca, lenha e

lixo).

b. Feche portas, janelas e qualquer abertura que possa permitir a entrada de faíscas ou fumo.

c. Desligue o gás e a eletricidade antes de sair, se for instruído a evacuar.

5. Cuidados com a saúde:

a. Evite inalar fumo; use máscaras se necessário, especialmente se tiver problemas respiratórios.

b. Mantenha-se hidratado e evite esforços físicos intensos que possam ser agravados pela

inalação de fumo.

6. Atenção ao uso de fontes de ignição:

a. Durante o período crítico de incêndios, evite fazer fogueiras, churrascos ou utilizar qualquer

equipamento que possa produzir faíscas ou fogo.

b. Não deite fora pontas de cigarros ou outros materiais inflamáveis em áreas suscetíveis de

incêndio.

c. O lançamento de fogos e fogos de artifício é proibido nos períodos visados por Alertas

Meteorológicos de cor laranja e vermelho.

7. Ajuda ao próximo:

a. Esteja atento aos vizinhos, especialmente idosos, crianças ou pessoas com mobilidade

reduzida, oferecendo ajuda para evacuação ou preparação da casa.

b. Participe de forma responsável, evitando divulgar informações não confirmadas ou alarmistas.

8. Comunicação de emergência:

a. Em caso de perigo imediato, ligue para o número de emergência 112.

b. Informe as autoridades sobre qualquer atividade suspeita ou focos de incêndio que possam surgir, mesmo que sejam pequenos.

Após a passagem do Incêndio:

1. Retorno seguro: Apenas regresse a casa quando as autoridades garantirem que é seguro.

2. Atenção aos riscos: Esteja atento a estruturas danificadas, quedas de árvores ou linhas de eletricidade caídas.

3. Saúde mental: Se necessário, procure apoio psicológico, uma vez que incêndios podem ser eventos traumáticos.

Seguindo estes conselhos, a população pode contribuir para a sua própria segurança e para o sucesso das operações de proteção da comunidade.

As operações de combate aos incêndios estão a ser monitorizadas de forma contínua, e serão emitidas novas atualizações conforme necessário.

"Informamos que, devido à necessidade de empenhamento de polícias de serviço e fora de serviço (folga) nestas operações, os serviços administrativos da PSP funcionarão com capacidade reduzida no período compreendido entre 19 e 23 de Agosto de 2024", conclui a nota.