‘Coração na boca’ na véspera do Dia da Cidade do Funchal

Nesta terça-feira de 20 de Agosto, véspera do Dia da Cidade, o Jardim Municipal do Funchal acolhe, pelas 21 horas, o concerto ‘Coração na boca’.

Neste evento inovador "criado de raiz", apenas com a 'prata da casa' actuarão os artistas Elisa, João Borsch, Mela, Tiago Sena Silva, Marco Olival, Guilherme Gomes e Diana Duarte.

Ainda no âmbito do programa das comemorações do 516.º aniversário do Funchal, hoje, às 19 horas, é inaugurada, no Teatro Municipal Baltazar Dias, exposição 'Memórias da Cidade'. A mostra, preparada pelo Arquivo Municipal conta as memorias da cidade desde o século XIX ao Século XX.

Elisa, João Borsch e Mela entre as atracções do programa comemorativo do Dia da Cidade A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acaba de apresentar o programa comemorativo do Dia da Cidade do Funchal, que se assinala no próximo dia 21 de Agosto. A iniciativa está a decorrer no Salão Nobre e conta com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

Política

11h00 Iniciativa política da CDU em que intervirá a deputada municipal, Herlanda Amado, junto ao Complexo Habitacional das Lajinhas, na freguesia do Monte.

11h30 Conferência de imprensa do PS-Madeira, Assembleia Legislativa da RAM, "para apuramento de responsabilidades relativas ao incêndio". O líder parlamentar socialista, Paulo Cafôfo, será o porta-voz.



12h00 Acção política do JPP, junto à Igreja da Serra de Água, Ribeira Brava, na qual o deputado Élvio Sousa irá abordar a actualidade política.

Cultura e entretenimento

10h30 'Funchal Folk - Arraial do Mundo': desfile dos grupos com saída da Praça do Município, Rua dos Ferreiros, Rua do Aljube, Avenida Arriaga, Teatro Municipal Baltazar Dias. Durante esta arrauda, os grupos irão fazer algumas danças em alguns pontos (Largo do Chafariz, Entre a Igreja da Sé e a Estátua João Gonçalves Zarco e em frente ao Teatro).



11h30 2.ª Iniciativa do 'Sabores no Museu' com A Biqueira, no Museu Etnográfico da Madeira.

17h00 Abertura da exposição 'História e Vivências do Solar dos Esmeraldos – Lombada da Ponta do Sol', no

Centro Cultural John dos Passos.

21h00 Actuação do Cantor Virgul naFesta Gastronómica do Caniço.



20h00 Festas de São Vicente prosseguem com o Festival Vozes do Norte e, a partir das 22h30 com o concerto de Syro.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 20 de Agosto, Dia Mundial de Goa e Dia Mundial do Mosquito:

1561 - Nasce o compositor italiano Il Zazzerino, Jacopo Peri, autor de "La Dafne" e "Euridice", primeiros ensaios do drama musical que viria a ter o nome de ópera.

1641 - Os ingleses assinam o tratado de paz com a Escócia.

1644 - Nasce o escritor Padre Manuel Bernardes, nome maior da literatura barroca, autor de "Luz e Calor" e "Nova Floresta".

1791 - O Alasca é descoberto pelo navegador dinamarquês Vitus Jonas Bering.

1808 - Invasões francesas. Batalha do Vimeiro. Forças luso-britânicas derrotam as tropas francesas.

1833 - Guerra Civil 1832-1934. Batidos pelas forças do marechal Saldanha, os miguelistas retiram da margem sul do Douro. D. Miguel e o exército avançam para Lisboa.

1861 - É autorizada a fundação do Banco União, o quarto banco português.

1886 - Estreia-se, em Nova Iorque, a opereta "The Mikado", da dupla Gilbert e Sullivan.

1890 - É assinado o Tratado de Londres entre Portugal e o Reino Unido, definindo os limites territoriais de Angola e Moçambique.

1908 - Leopoldo II da Bélgica transfere a tutela do Congo, sua propriedade pessoal, para o Governo. A transferência sucede-se à denúncia das condições de escravatura da população local e ao endividamento do monarca.

1912 - O Papa nomeia "inspectore" o Cardeal Patriarca de Lisboa.

1914 - Grande Guerra 1914-1918. Tropas alemãs ocupam Bruxelas.

1915 - Grande Guerra 1914-1918. Termina o combate de Mongua, no sul de Angola. A principal coluna das forças expedicionárias portuguesas neutraliza o ataque das forças alemãs contra os depósitos de água.

1920 - Nasce a liga profissional de futebol americano.

1932 - São publicados os estatutos da União Nacional, a única força política autorizada em Portugal, durante a ditadura do Estado Novo.

1944 - II Guerra Mundial. Começa a sublevação de Paris da resistência francesa. O terceiro exército norte-americano, comandado pelo general Patton, atinge a margem direita do Sena.

1960 - O Senegal quebra a integração na Federação do Mali e proclama a independência. O país parte para eleições presidenciais. Leopold Senghor é o principal candidato.

1963 - A ONU impõe o cessar-fogo entre a Síria e Israel.

1968 - Fim da Primavera de Praga. As forças do Pacto de Varsóvia invadem a Checoslováquia e destituem o regime liberalizante de Alexandre Dubcek.1971 - A Líbia, o Egipto e a Síria assinam um acordo com o objetivo de constituírem a Federação das Repúblicas Árabes.

1975 - Tem início a guerra civil em Timor-Leste.

1977 - É lançada a nave espacial Voyager 2, mensageira da humanidade pelo Universo.

1979 - É constituída a União de Esquerda para a Democracia Socialista, a partir da Fraternidade Operária.

1981 - Francisco Pinto Balsemão aceita formar o VIII Governo Constitucional.

1983 - Mahmoun Muraish, alto responsável da OLP, é morto num atentado em Atenas, Grécia.

- O norte-americano Guion Bluford é o primeiro astronauta de raça negra no espaço a bordo do Challenger.

1984 - Morre, aos 62 anos, o embaixador Vasco Futscher Pereira, artista plástico e ministro dos Negócios Estrangeiros em 1982-1983.

1988 - Cessar-fogo da guerra Irão-Iraque, por iniciativa das Nações Unidas.

- É criada a al-Qaeda, em Peshawar, no Paquistão.

- Intervenção do Zimbabué na República Democrática do Congo de apoio ao regime que enfrenta uma rebelião (As últimas tropas de Harare abandonam o país no final de 2002).

1989 - Um barco-discoteca afunda-se no Tamisa, em Londres. Morrem mais de 60 pessoas, entre as quais um empresário português e o irmão.

1991 - A Estónia declara a independência.

1994 - A Fundação Nacional do Índio do Brasil denuncia o assassínio de 30 índios ianomanis, entre os quais dez crianças, por garimpeiros da Amazónia.

1995 - Morre, com 68 anos, o desenhador e escritor italiano Hugo Pratt, criador da série "Escorpiões do Deserto" e do herói Corto Maltese.

1996 - Morre, aos 54 anos, o jornalista Alberto Villaverde Cabral, primeiro presidente da Administração da ANOP - Agência Noticiosa Portuguesa, depois do 25 de Abril de 1974.

- Morre Abílio Duarte, primeiro presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Tinha 65 anos.

2002 - É publicado no Diário da República o regime jurídico das parcerias na Saúde, que prevê a gestão e financiamentos privada dos hospitais, designada por Hospitais SA.

- As autoridades de Nova Iorque apresentam o número oficial de vítimas dos atentados de 11 de Setembro de 2001: 2819 mortos.

2003 - O relatório preliminar do Instituto Nacional de Saúde estima um acréscimo de 1.316 óbitos, em relação ao mesmo período em 2002, durante a onda de calor de 29 de julho a 12 de agosto.

- Cristiano Ronaldo estreia-se pela seleção portuguesa de futebol, em Chaves, num particular com o Cazaquistão (1-0), pela mão do brasileiro Luiz Felipe Scolari.

2005 - O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau aprova os resultados eleitorais que dão a vitória a João Bernardo Nino Vieira como novo Presidente guineense.

- A triatleta Vanessa Fernandes sagra-se campeã europeia de triatlo, em Lausana, na Suíça.

2006 - Presidenciais na República Democrática do Congo. Passam à segunda volta, marcada para 29 de outubro, o Presidente cessante Joseph Kabila, com 44,81 por cento dos votos, e Jean-Pierre Bemba, com 20,03 por cento.

- O secretário-geral do Parlamento palestiniano e membro do Hamas, Mahmud Al-Ramhi, é detido em Bireh, perto de Ramallah, na Cisjordânia, por tropas israelitas.

- Morre, com 94 anos, Joe Rosenthal, fotógrafo norte-americano, correspondente de guerra da Associated Press, Prémio Pulitzer com a foto de Iwo Jima, símbolo da vitória das tropas norte-americanas, durante a Segunda Guerra Mundial.

2007 - O romance "O acidente", de Mário Cabral, editado em 2005, vence a primeira edição do Prémio John dos Passos, atribuído pela Câmara da Ponta do Sol e a Direcção dos Assuntos Culturais da Madeira.

- O documentário de produção portuguesa "Waiting for Europe", de Christine Reeh, é distinguido pela segunda vez com o Prémio de Melhor Documentário no Festival internacional de filme e vídeo independente de Nova Iorque, Estados Unidos.

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, devolve à Assembleia da República, sem promulgação, o diploma que altera o Regime Jurídico do Divórcio, utilizando o chamado 'veto político'.

- Um acidente aéreo no Aeroporto de Barajas, Madrid, Espanha, faz 154 vítimas mortais e 19 feridos, dos quais 10 em estado grave. O avião MD82 da empresa espanhola Spanair, e que fazia a ligação entre Madrid e as Canárias, transportava 172 pessoas, das quais 162 passageiros. O aparelho tinha levantado voo e voltado a aterrar devido a "uma incidência" detetada pelo comandante.

- A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, e o seu homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, na presença do presidente Lech Kaczynski e do primeiro-ministro Donald Tusk, assinam em Varsóvia, Polónia, um acordo que prevê que os Estados Unidos possam instalar em solo polaco 10 interceptores capazes de destruir em voo mísseis balísticos de longo alcance.

- Morre, com 87 anos, Hua Guofeng, o sucessor de Mao Tse Tung na liderança da República Popular da China e do Partido Comunista chinês.

2009 - A Biblioteca Nacional recebe um conjunto de cartas da pioneira da defesa dos direitos das mulheres, Ana de Castro Osório, com importantes nomes do movimento republicano como Bernardino Machado.

2011 - Líbia/Primavera Árabe: As forças da NATO apoiam o ataque rebelde em Tripoli, onde no dia seguinte encontram pouca resistência.

- Morre, aos 97 anos, Beatriz Cal Brandão, uma das fundadoras do Partido Socialista. Foi a primeira mulher a licenciar-se em engenharia química e dirigiu uma fábrica de cerâmica em Vilanova de Gaia, Porto.

2013 - O ex-Presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, é formalmente acusado da morte da sua rival Benazir Bhutto, assassinada após um comício eleitoral em Rawalpindi, em 27 de dezembro de 2007.

- Morre, com 74 anos, Mirko Kovac, escritor e argumentista de origem jugoslava alvo da censura comunista e crítico dos nacionalismos, no início da dissolução da Jugoslávia.

2014 - O avião de combate Sukhoi-25 ucraniano é abatido quando sobrevoa uma zona do leste da Ucrânia controlada por separatistas pró-russos.

2015 - O primeiro-ministro grego Aléxis Tsipras anuncia a sua demissão e apela à convocação de eleições antecipadas, numa declaração ao país através da televisão pública grega.

- Morre, aos 84 anos, Casanova Ferreira, coronel que esteve ligado à revolta falhada das Caldas da Rainha (16 de março de 1974), mas precursora do golpe que derrubaria a ditadura a 25 de Abril.

2017 - Morre, com 91 anos, Jerry Lewis, ator norte-americano e um dos mais célebres comediantes da década de 1950.

- Morre, aos 81 anos, Colin Meads, jogador de rugby neozelandês, antiga lenda dos 'All Blacks' (seleção da Nova Zelândia).

2018 - O Papa Francisco publica uma carta dirigida a todos os católicos do mundo em que condena o crime de abuso sexual por parte de padres e o seu encobrimento, e exige responsabilidades.

2019 - O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anuncia a demissão e acusa o líder da Liga (extrema-direita), Matteo Salvini, de ter posto fim à coligação de Governo.

2020 - O dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, de 44 anos, é hospitalizado por suspeita de envenenamento em Omsk, na Sibéria.

- O antigo secretário de Estado do Tesouro da Guiné-Bissau, Suleimane Seidi, é detido em Bissau.

2021 - Covid-19: O Governo anuncia que Portugal passa de estado de calamidade para estado de contingência. São decididas menos restrições na restauração e nos recintos desportivos, e na lotação de lojas e serviços públicos. Acabam os limites de lotação nos transportes públicos.

2022 - O canoísta Fernando Pimenta sagra-se vice-campeão da Europa do olímpico K1 1.000 metros em Munique, Alemanha, perdendo o ouro para o seu grande rival Balint Kopasz, da Hungria.

- Atentado em Moscovo, Rússia, mata Daria Dugina, 29 anos, jornalista e comentadora política, filha do filósofo ultranacionalista russo Alexander Dugin, considerado o ideólogo de Vladimir Putin

2023 - O candidato do Movimiento Semilla (Movimento Semente) Bernardo Arévalo de León, vence a segunda volta das eleições presidenciais na Guatemala.

- O ciclista suíço Colin Stüssi (Voralberg) conquista a 84.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta.

PENSAMENTO DO DIA

Não se luta apenas na esperança da vitória. É muito mais belo quando é inútil Edmond Ronstand (1868-1918), escritor francês

Este é o ducentésimo trigésimo terceiro dia do ano. Faltam 133 dias para o termo de 2024.