Tudo à espera dos Canadair

Ainda com sinais de fumo no horizonte, hoje é o dia D ara se resolver definitivamente o incêndio que começou na Ribeira Brava na passada quarta-feira, 14 de Agosto.

Com pelo menos duas zonas com fogo activo, nomeadamente na zona do Pico Ruivo, pelos caminhos de Santana, e também na Ponta de Sol, sem esquecer as zonas de vigilância activa no Curral das Freiras, na esperança que não ocorram reacendimentos, inclusive na zona da Encumeada, já virado para São Vicente, a chegada dos aviões Canadair, poderá resolver definitivamente o problema.

Reacendimento no Montado das Rabaças mobiliza meios O fogo que, iniciado na Serra de Água e que, desde há três dias, chegou ao Concelho de Ponta do Sol, sofreu um reacendimento esta madrugada na zona do Montado das Rabaças.

Ontem ao final do dia e início da noite, a autarquia de Santana fazia o balanço - que a esta hora ainda não foi possível realizar, embora o DIÁRIO tenha contactado os bombeiros locais -, frisando que "no terreno continuam 37 homens a combater o incêndio. Os bombeiros voluntários de Santana, a equipa especial de sapadores, a polícia florestal assim como a equipa de sapadores florestais", acrescentava.

Foto DR/Facebook/Município de Santana

"Na vertente norte por detrás da casa do Pico Ruivo o fogo voltou a deflagrar", escrevia ao início da noite. "Na vertente sudoeste onde estão os sapadores a bater o terreno também estão a acontecer reacendimentos. Com o cair do dia a trazer mudança do vento a situação não é estável. O combate continua", concluía.