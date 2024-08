Talento jovem celebra Funchal com ‘Coração na Boca’

O Auditório do Jardim Municipal do Funchal foi palco, ontem à noite, de um espectáculo musical inesquecível, intitulado ‘Coração Na Boca’.

Criado especialmente para assinalar o Dia do Concelho do Funchal, o concerto foi uma experiência inédita, onde destacou o talento emergente dos jovens madeirenses que estão a construir carreiras de sucesso no panorama nacional.

Ver Galeria Fotos Hélder Santos/ASPRESS

Reunindo 19 artistas locais, incluindo cantores, músicos e bailarinos, este encontro de arte e expressão, que teve entrada gratuita, contou com vários nomes conhecidos como João Borsch, Mela, Elisa, Tiago Sena Silva, Guilherme Gomes, Marco Olival e Diana Duarte, que brindaram o público com os seus temas mais icônicos, sob novos arranjos musicais criados pelo talentoso Gonçalo Sousa.